Adres sormak bir, ısrar beş TL

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi'nde yaşayan NuriYıldız, emekli olunca Borsa Caddesi'nde gezerek vakit geçirmeye başladı. Ancak sürekli kendisine adres soranlardan bıktı usandı. Eline bir kağıt ile kalem aldı. Kağıdın üzerine de 'Adres sormak 1TL' yazdı. Adres sorulmasından yorulduğunu söyleyen Yıldız, "Özellikle maliye, belediye ve valilik gibi kamu kurum ve kuruluşlarını soruyorlar.
Günde ortalama 100 kişi adres soruyor. Ben de bu adres sorulma işinden yorulduğum için adres sormayı ücrete tabi tuttum. İnsanlar adres sorma işini adeta gelenek haline getirdi. Hiç kimse ne tabelaya bakıyor ne de yazıları okuyor, sormayı daha kolay görüyorlar" diye konuştu.
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