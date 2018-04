Varikosel babalığa engel

tür varis hastalığı olarak bilinen, genç çiftlerin korkulu rüyası oluyor. Hergörülen bu rahatsızlıktestisteki kirli kanı kalbe götürmekle görevli olangenişlemesiyle ortaya çıkıyor. 20'li yaşlardan sonra görülen varikosel in sebepleri hala tam olarak bilinmese deile kendisini gösteriyor.baba olmayı engelleyen hastalıkla ilgili şunları anlatıyor...Varikosel, tanısı muayene ile konuluyor. Gözle görülebilen varikosel, 3'üncü derece olarak sınıflandırılıyor. Bu en yüksek varikosel sınıfını oluşturuyor. Üroloji uzmanı tarafından yapılan elle muayenede varikosel tanısı konmuş ise ikinci aşamada sperm tahlili ile testislerin renkli ultrasonu yapılıyor. Bu aşamalar, varikoselin tedavi gerektirip, gerektirmediğini belirlemek için yapılıyor. Her varikosel hastası için tedaviye ihtiyaç duyulmuyor. Tedavi edilecek olan varikosel hastalarında, sperm değerlerinde düşüş, hormonal problemler veya ağrı gibi şikayetlerin bulunması gerekiyor.İlerlemiş varikosel rahatsızlığı testislerin normal fonksiyon göstermesini ve testosteron üretimini olumsuz etkiliyor.Bu nedenle varikosel teşhisi konan hastaların ameliyat edilmeseler bile düzenli olarakgerekiyor.Her varikosel hastası için. Ancak tek tedavi yolu da ne yazık ki ameliyattan geçiyor. Herhangi bir ilaç veya bunabulunmuyor. Günümüzde varikosel hastalığının tedavisindeki operasyon teknikleriniameliyatları oluşturuyor.Doktor tedavisinin yanında varikosel hastalığına iyi gelen 2 bitki bulunuyor. Bunların ilki olan at kestanesi, iltihap kurutucu özelliği ile şifa veriyor. Kılcaldamar çatlaklarındaki kanamayı durduruyor. Testis toplardamarlarında meydana gelen varislerin gerilemesini sağlıyor. Bunun için toz haldeki 1 tatlı kaşığı at kestanesi kabuklarının, 20 dakika demlenmesi öneriliyor. Bir diğer faydalı besin olan üzüm çekirdeği de antioksidan içeriği ile hücreleri koruyor. Kan dolaşımı sistemini ve tıkanıklıklarını düzenliyor. Üzüm çekirdeği yaş ve kuru üzümle birlikte içinden çıkarılmadan da tüketilebiliyor.1. Evre: Hasta karnının içindeki basıncı arttırdığında (öksürme, ıkınma) elle hissedilen damar genişlemesidir.2. Evre: Ele gelen genişlemiş damarların olması.3. Evre: Dışarıdan damarların genişlemiş olarak karşıdan görüldüğü durumdakiler.Varikosel, kimi zaman bulgu ve belirti vermeden ilerliyor. Tanı konan hastaların büyük çoğunluğu, çocuk sahibi olamama şikayeti ile üroloji uzmanına başvuruyor. Varikosel, genellikle şu belirtileri veriyor...Testislerde ağrı,Testiste ele gelen lastik benzeri yapılar,Yumurtalık kesesinde dışarıdan da görülebilen solucan benzeri damarsal yapılar.