Varikosel babalığa engel
Erkeklerin korkulu rüyası varikosel, 20 yaşından sonra risk oluşturuyor. Testislerde ağrı ile belirti veriyor. Çocuk sahibi olmayı güçleştiriyor
HASTAYA GÖRE TEDAVİ
Varikosel, tanısı muayene ile konuluyor. Gözle görülebilen varikosel, 3'üncü derece olarak sınıflandırılıyor. Bu en yüksek varikosel sınıfını oluşturuyor. Üroloji uzmanı tarafından yapılan elle muayenede varikosel tanısı konmuş ise ikinci aşamada sperm tahlili ile testislerin renkli ultrasonu yapılıyor. Bu aşamalar, varikoselin tedavi gerektirip, gerektirmediğini belirlemek için yapılıyor. Her varikosel hastası için tedaviye ihtiyaç duyulmuyor. Tedavi edilecek olan varikosel hastalarında çocuk sahibi olamama, sperm değerlerinde düşüş, hormonal problemler veya ağrı gibi şikayetlerin bulunması gerekiyor.
MUAYENE OLUN
İlerlemiş varikosel rahatsızlığı testislerin normal fonksiyon göstermesini ve testosteron üretimini olumsuz etkiliyor. Cinsel fonksiyonlarda bozulmaya neden oluyor. Bu nedenle varikosel teşhisi konan hastaların ameliyat edilmeseler bile düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.
ÇÖZÜM AMELİYAT...
Her varikosel hastası için ameliyat önerilmiyor. Ancak tek tedavi yolu da ne yazık ki ameliyattan geçiyor. Herhangi bir ilaç veya buna benzer tedavinin bilimsel geçerliliği bulunmuyor. Günümüzde varikosel hastalığının tedavisindeki operasyon tekniklerini mikrocerrahi ile varikoselektomi ameliyatları oluşturuyor.
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİ DENEYİN
Doktor tedavisinin yanında varikosel hastalığına iyi gelen 2 bitki bulunuyor. Bunların ilki olan at kestanesi, iltihap kurutucu özelliği ile şifa veriyor. Kılcaldamar çatlaklarındaki kanamayı durduruyor. Testis toplardamarlarında meydana gelen varislerin gerilemesini sağlıyor. Bunun için toz haldeki 1 tatlı kaşığı at kestanesi kabuklarının, 20 dakika demlenmesi öneriliyor. Bir diğer faydalı besin olan üzüm çekirdeği de antioksidan içeriği ile hücreleri koruyor. Kan dolaşımı sistemini ve tıkanıklıklarını düzenliyor. Üzüm çekirdeği yaş ve kuru üzümle birlikte içinden çıkarılmadan da tüketilebiliyor.
TEŞHİR NASIL KONUR
1. Evre: Hasta karnının içindeki basıncı arttırdığında (öksürme, ıkınma) elle hissedilen damar genişlemesidir.
2. Evre: Ele gelen genişlemiş damarların olması.
3. Evre: Dışarıdan damarların genişlemiş olarak karşıdan görüldüğü durumdakiler.
BELİRTİLERE DİKKAT
Varikosel, kimi zaman bulgu ve belirti vermeden ilerliyor. Tanı konan hastaların büyük çoğunluğu, çocuk sahibi olamama şikayeti ile üroloji uzmanına başvuruyor. Varikosel, genellikle şu belirtileri veriyor...
Testislerde ağrı,
Testiste ele gelen lastik benzeri yapılar,
Yumurtalık kesesinde dışarıdan da görülebilen solucan benzeri damarsal yapılar.
Etiketler: tedavi , varikosel , cinsel sağlık
- 03 Nisan 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.