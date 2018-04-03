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Şeker hastaları dikkat! Bu tedavi size iyi gelecek

Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Şeker hastaları dikkat! Bu tedavi size iyi gelecek

Eşim ilişkide benden şikayet ediyor. 'Ben bir şey anlamadan sen rahatlıyorsun' diyor. Kadınlarda öyle şey oluyor mu? Erkekler gibi yani. Ben ne yapmalıyım?
Özür dilemeye gerek yok. Bu bir rahatsızlık. Ve doktorlarınıza şikayetlerinizi anlatırken ayıp, kabahat, yanlış gibi bir durum olmaz.
Dilinde, elinde, belinde ve her nerende şikayetin oluyorsa cinsel ilişkide, cinsel organlarda da şikayetler olabilir. Anlatılmazsa hastalıklar ilerler. Sadece kanserde değil her hastalıkta erken tanı önemlidir. Gelelim soruna. Kadınlarda da orgazm bozukluğu olabilir. Nasıl erkek de erken veya geç boşalma oluyorsa kadınlarda da olabilir. Bilgi ve ifade eksikliği nedeniyle fark etse bile kadınlar bu durumu ne doktorlarıyla ne başka yakınlarıyla paylaşamayabilir. Eşinin senle bu durumu paylaşması gerçekten önemli. İç hastalıkları uzmanı ve psikiatripsikolog takibi gerekir. Vakit kaybetme. Cinsel ilişkiyi etkileyen her sorun olursa olsun günlük hayatınız hemen etkilenir.

  • 03 Nisan 2018, Salı 08:08
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