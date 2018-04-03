Hemşire Merve Keleş'in 2 Mayıs 2017'de yanlış bir dudak dolgusu uygulaması sonucu kendisine ulaştığını aktaran Dr. Gül Fennibilek, dudağında oldukça ciddi ödem, sertlik, doku ve dolaşım bozukluğu bulunduğunu anımsattı. Kaybedilme riski nedeniyle dudağın ameliyat edilmediğini aktaran Dr. Fennibilek, hastasına belirtileri düzeltme yolunda tedavi uyguladığını belirtti.
Merve'nin doktoru: Kalıcı dolgu vakası dünyada görülmemiştir
Etiketler: Hemşire , dudak dolgusu
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