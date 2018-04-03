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Merve'nin doktoru: Kalıcı dolgu vakası dünyada görülmemiştir

Merve Keleş'in 2 Mayıs 2017'de yanlış bir uygulaması sonucu kendisine ulaştığını aktaran Dr. Gül Fennibilek, dudağında oldukça ciddi ödem, sertlik, doku ve dolaşım bozukluğu bulunduğunu anımsattı. Kaybedilme riski nedeniyle dudağın ameliyat edilmediğini aktaran Dr. Fennibilek, hastasına belirtileri düzeltme yolunda tedavi uyguladığını belirtti.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 11:18
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