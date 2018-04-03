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Sağlıkta devrim gibi yenilik

nca, yapılacak protokol ile hekimlerin hem kamu hem de üniversite hastanelerinde çalışabilmesine imkan tanıyacak kanun taslağı üzerinde çalışma yürütülüyor. Taslak yasalaşırsa özel hastanede görevli hekim gereklilik halinde kamu hastanesinde de ameliyat yapabilecek.

Sağlıkta devrim gibi yenilik

, yapılacak protokolle doktorların hem kamu hem de üniversite hastanelerinde çalışabileceği, ayrıca özel hastanede görev yapan bir hekimin gereklilik halinde kamu hastanesinde ameliyat yapabilmesine imkan verecek kanun taslağı üzerinde çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık hizmeti sunumunda kaliteyi artırmak için teşvik edici sistemleri hayata geçireceklerini söyledi.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 12:31
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