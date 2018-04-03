Sağlıkta devrim gibi yenilik

Sağlık Bakanlığı, yapılacak protokolle doktorların hem kamu hem de üniversite hastanelerinde çalışabileceği, ayrıca özel hastanede görev yapan bir hekimin gereklilik halinde kamu hastanesinde ameliyat yapabilmesine imkan verecek kanun taslağı üzerinde çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık hizmeti sunumunda kaliteyi artırmak için teşvik edici sistemleri hayata geçireceklerini söyledi.