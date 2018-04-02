Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, balkon demirleriyle ilgili emsal bir karara imza attı. İzmir'de alt kat komşusunun yaptırdığı balkon demirlerinden rahatsız olan bir kişi şikayetçi oldu. Alt katında oturan komşusunun, uyarılmasına rağmen evinin balkonuna yatay konumda ferforje yaptırdığından şikayet eden M.K, böylelikle komşusunun hırsızların kendi evine çıkmalarını kolaylaştırdığını iddia etti.