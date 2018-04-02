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  1. Bakanlık bu ilaçlar için kırmızı alarm verdi

dan flaş ' demiri' kararı

20. Hukuk Dairesi, demirleriyle ilgili emsal bir karara imza attı. 'de alt kat komşusunun yaptırdığı balkon demirlerinden rahatsız olan bir kişi şikayetçi oldu. Alt katında oturan komşusunun, uyarılmasına rağmen evinin balkonuna yatay konumda ferforje yaptırdığından şikayet eden M.K, böylelikle komşusunun hırsızların kendi evine çıkmalarını kolaylaştırdığını iddia etti.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 11:48
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