YPG zulmünden hayata dönüş

Afrin’de YPG/ PKK’lı teröristlerin abluka altına aldığı bölgeden çıkamayan ve akciğer hastalığının son evresine gelen 4.5 yaşındaki Suriyeli Ali Ahmet’i Türk doktorlar kurtardı. Ahmet, Kilis’te tedavi altına alındı
Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin Afrin'den çıkmasına müsaade etmediği için yaklaşık 2.5 yıldır tedavi edilemeyen Suriyeli Ali Ahmed'in imdadına Türk doktorlar koştu. Terörden arındırılan ilçeye giden Türk doktorların fark ettiği çocuk, Kilis'e getirilerek tedavi altına alındı. Anne Ayşe Muhammed "Artık umudumu kesmiştim ki Türk askerleri ilçeye girdi ve bize doktorlar getirdiler" dedi.
TÜRK ASKERİNİ BEKLEDİK Terör örgütlerinden kurtarılan Afrin'de AFAD ve Türk Kızılay'ının yardım seferberliği sürerken bölgeye götürülen sağlık ekipleri, sivillerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Terör örgütlerinin baskı nedeniyle 2.5 yıldır tedavi olamayan 4.5 yaşındaki Suriyeli Ali Ahmet'in imdadına Türk doktorlar koştu. Akciğer fonksiyonlarının bozulduğu ve hastalığın son aşamasına gelen Ali Ahmed, getirildiği Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Anne Ayşe Muhammed yaklaşık 2.5 yıl önce çocuğunun hastalandığını ancak tüm çabalarına rağmen tedavi için Halep ve Azez'e gitmesine izin verilmediğini belirtti. Muhammed, "Hep Türk askeri gelsin diye dua ettim. Artık tüm umudumu kesmiştim ki Türk askerleri Afrin'e girdi. Bize doktorlar getirdiler. Doktorlar çocuğumun durumu öğrendiler ve direkt hastaneye getirdiler" diye konuştu. Tedavisi süren Ali Ahmed'in durumunun iyiye gittiği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.