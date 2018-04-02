Anne adayı, ünlü Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nde, embriyo karışıklığı yüzünden başkasının bebeğini 9 ay karnında taşıdı.

Çocuk sahibi olmak isteyen evli bir çift aylarca süren araştırma sonucunda Tüp Bebek Merkezi'nin kapısını çaldı.

Tüp bebek tedavisi gören çift, ilk denemelerinde olumlu sonuç aldı ve çok geçmeden bir kız çocukları olacağını öğrendi. Çocuk doğduktan sonra gerçeği öğrenen çiftin bir yakını, "Çocuk doğar doğmaz hastanede rutin kontroller yapılırken, ben gayri ihtiyari çocuğun kan grubunu sordum. A pozitif olduğunu söylediler. Fakat bu mümkün değildi. Anne ve baba 0 rh negatifti. bu şekilde çocuğun onlara ait olmadığını düşündük." dedi.

Soluğu tedavi gördükleri tüp bebek merkezinde alan çift, yüreklerine su serpilmesini beklerken, hastaneden yapılan açıklamada yalnızca "Pardon" denildi.

Embriyo transferi sırasında isim karışıklığı olduğunu kabul eden Tüp Bebek Merkezi, bir ay içinde yüzlerce hastaya tedavi uyguladığı bahanesinin arkasına sığınarak, "Embriyolar karışmış, kusurumuza bakmayın" açıklamasını yaptı.