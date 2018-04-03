Beşiktaş'tan yılın transferi

Jessica O'Rourke, bir gezgin... ABD'de Philadelphia'da dünyaya gelen Jessica dünyayı merak ettiği için yollara düşüyor. Güney Amerika, Avrupa ükeleri, Rusya ve Türkiye... Dünyada pek çok yeri görmesine karşın tatil için geldiği Türkiye'den ayrılamıyor. Önce öğretmenlik yapmaya başlıyor, ardından spor kariyeri sayesinde İstanbul Open ve İstanbul Cup'ta görev alıyor. Bu esnada Beşiktaş kapısını çalıyor.
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