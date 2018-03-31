57 yaşındayız. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yani hanımla birliktelik konusunda... Biz de hanımla merak ediyoruz. Bu yaştan sonra eşimle ilişkinin normali haftada kaç keredir?
Herkesin ayakkabı numarası farklı, göz rengi farklı, tansiyonu farklı, nabzı farklı. Ayrıca zevkler ve renkler tartışılmaz. Neticede tek kişilik bir durumda değil. Size göre neyse devam edin. Mutluluk, elindekinin kıymetini bilmektir. Olmayanın peşinde koşmak mutsuzluk demektir. O işi demek istiyorum.
Mutluysanız saymayın.
"Normali kaç keredir?"
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
57 yaşındayız. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yani hanımla birliktelik konusunda... Biz de hanımla merak ediyoruz. Bu yaştan sonra eşimle ilişkinin normali haftada kaç keredir?
Etiketler: Fizik tedavi , ameliyat
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