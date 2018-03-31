"Normali kaç keredir?"

57 yaşındayız. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yani hanımla birliktelik konusunda... Biz de hanımla merak ediyoruz. Bu yaştan sonra eşimle ilişkinin normali haftada kaç keredir?

Herkesin ayakkabı numarası farklı, göz rengi farklı, tansiyonu farklı, nabzı farklı. Ayrıca zevkler ve renkler tartışılmaz. Neticede tek kişilik bir durumda değil. Size göre neyse devam edin. Mutluluk, elindekinin kıymetini bilmektir. Olmayanın peşinde koşmak mutsuzluk demektir. O işi demek istiyorum.

Mutluysanız saymayın.