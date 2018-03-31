Alışverişe çıktığınızda gıda maddeleri alırken genellikle göze güzel görülen yiyecekleri alma eğilimine gireriz. Ancak bir gıda maddesinin güzel görünmesi sağlıklı olduğu anlamına gelmez. İşte sizlere gıda maddelerinin sağlıklı olup olmadığını anlamanızı sağlayacak bilgiler…