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  1. "Normali kaç keredir?"

gıdalar nasıl anlaşılır?

Alışverişe çıktığınızda leri alırken genellikle göze güzel görülen yiyecekleri alma eğilimine gireriz. Ancak bir gıda maddesinin güzel görünmesi sağlıklı olduğu anlamına gelmez. İşte sizlere gıda maddelerinin sağlıklı olup olmadığını anlamanızı sağlayacak bilgiler…

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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 09:47
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