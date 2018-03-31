Yazın habercisi her derdin çaresi!





Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çilek, pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. 'Sevmem' diyenin neredeyse olmadığı çilek A, C, B6 ve B12 vitaminleri ile kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, manganez, magnezyum içeriyor. Cinsel hayatı renklendiriyor. İçeriğinde E vitamini ile sperm miktarını artırıyor. Cinsel organa giden kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu da cinsel isteği tetikliyor. Çileğin sağlığa olan diğer faydaları

şöyle sıralanıyor...