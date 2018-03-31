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Yazın habercisi her derdin çaresi!

Yazın habercisi , bağışıklığı güçlendiriyor. Tansiyonu düşürüyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor



Bahar aylarının gelmesiyle birlikte , pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. 'Sevmem' diyenin neredeyse olmadığı çilek A, C, B6 ve B12 vitaminleri ile kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, manganez, magnezyum içeriyor. Cinsel hayatı renklendiriyor. İçeriğinde E vitamini ile sperm miktarını artırıyor. Cinsel organa giden kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu da cinsel isteği tetikliyor. Çileğin sağlığa olan diğer faydaları
şöyle sıralanıyor...

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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 09:20
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