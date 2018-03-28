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  1. F.Bahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı... Şimdi havalimanında yaşıyor

300 kiloya ulaşmıştı! Son hali şaşırttı



300 kiloya ulaşarak hareket edemez hale gelen 'nin azmi doktorları bile şaşırtırken, son halini görenler gözlerine inanamadı.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 18:56
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