Tecavüz iftirasına uğrayan çocuğun ailesi isyan etti

Adana'da kız çocuğuna tecavüz ettiği iftirası sonucu, kızın babası tarafından öldürülen gencin babası Ali Yıldırım, "Önce oğlum tecavüz etmediği ortaya çıktı, sonra kız kendisine tecavüz edenin ismini verdi, ama bunlar oğlumu geri getirmez. Eşimin beyin küçülmesi ilerledi hareket edemiyor, ben işimden oldum" diye isyan etti.