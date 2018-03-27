Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Iğdır Kongresi'nde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilginç bir benzetmede bulundu. Cumhurbaşkanı "söylediği yalana inanma hastalığı" olarak bilinen "mitomani" rahatsızlığını hatırlattı. Peki mitomani tam olarak ne anlama geliyor? Mitomani nedir? Kimler mitomani hastalığına yakalanır? Mitomani'ye yol açan sorunlar nelerdir? Tüm bu soruların cevapları haberimizin detayında...



Mitomani hastalığında insanlar genel olarak kendine değerler katmak için yalan söylerler. Daha sonra insanlar bu yalanlara kendisi de inanır. İşte mitomani hakkında detaylı bilgi…



MİTOMANİ NEDİR?

Mitomani, yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. Öyle ki söyledikleri yalanlara artık kendileri dahi inanırlar. Yalan söyleyen kişiler çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.







KİMLER BU HASTALIĞA YAKALANIR?

Mitomanlar, günlük yaşamlarında gerçek dışı fikirlerle insanları yönlendiren, aynı zamanda belli bir amacı olmayan kişilerdir.



MİTOMANİYE YOL AÇAN SORUNLAR

– Çocukluk yıllarında istismara uğramak

– Kişilik bozuklukları

– Narsistik, histerik ve asosyal kişilik



MİTOMANİ HASTALARININ TEPKİLERİ NASIL OLUR?

Mitomani hastaları hatalarını örtmek için sürekli yalana başvurur. Bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendileri de inanmaya başlar. Zaman içinde yalanlarını artıran bu kişiler vicdanlarından uzaklaşarak, yalan söylemeye devam eder.



Suçunu bastırmaya çalışan Mitomani hastaları, suçluluk psikolojisiyle hareket ederek, kendini güdümler. Bu hastalıktaki kişiler, çıkar sağlamak ya da çevresinin ilgisini çekmek için de yalan söylerler.



Bu yapıdaki kişiler bir makamı elde etmek için bile yalan söyleyebilirler. Mitoman kişiler için yalan söylemek yaşamlarının rutin davranışı haline gelmiştir.



MİTOMANİ'NİN TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Medical Park Samsun Hastanesi, Psikiyatri Bölümü'nden Uzm. Dr. Ayşin Mutlu Tomaç "mitomani(yalan söyleme hastalığı)" hakkında bilgi verdi. Dr. Tomaç, "Mitomani, yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Mitoman ise mitomaniye yakalanmış kişi demektir. Mitomani bir çeşit dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanabilir. Mitomani durumunda kişi, çevresindeki insanlara amaçsız ve sebepsiz şekilde yalanlar söyler. Hastalık ciddi boyutlarda yalanlar uydurma, bu yalanlara inanma ve çevresindekileri olabildiğince inandırma ile karakterizedir" dedi.





Uzm. Dr. Ayşin Mutlu Tomaç şu bilgileri verdi: "Mitomani çoğunlukla hastanın dikkat çekip odak noktası haline gelmek adına yapmaya başladığı yalan söyleme alışkanlığının giderek hiçbir nedene gerek duyulmadan devam etmesi ve dozunun artmasıdır. Hastalık bazen diğer ruhsal hastalıklar ya da kişilik bozuklukları ile beraber geldiğinden ilk bakışta ayırtına varılamayabilir. Mitomaninin en çok eşlik ettiği hastalık histrionik kişilik bozukluğudur. Bu hastaların tek amacı vardır odak noktası olmak. Dikkatleri üzerine çekmek için yoğun bir istek ve arzu duyan kişi bunu başarabilmek adına olayları inanılmayacak derecede büyütmeye, abartmaya, dramatize etmeye başlar. Bunu sağlamak için de mecburen yalan söyler."

Mitomani hastası olan kişilerin kendisinde bir sorun olduğunu düşünmediklerini vurgulayan Dr. Tomaç, "Onlarda bir sorun olduğunu genellikle yakınları fark ederler ve onları tedaviye gitmeye ikna etmeye çalışırlar. Bu durumlarda hastanın yakının yapması gereken en önemli şey, çok fazla üstüne gitmeden, onu kırmadan ve genelde başka bir konuyu öne sürerek tedaviye gitmeye ikna etmeye çalışmaktır" diye konuştu.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayşin Mutlu Tomaç, "Mitomani ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda, bozukluğun her bin kişiden birinde ortaya çıktığı gösterilmiştir. Çalışmaya göre, ortalama başlangıç yaşı 16'dır ve görülme sıklığı kadın ve erkeklerde eşittir. Mitomani çoğunlukla karşımıza davranış sorunları olarak çıkmaktadır. Günlük yaşamda birçok kişinin, mitomani hastalığı olan kişilerle karşılaşabilmesi olası bir durumdur" şeklinde konuştu.

Mitomani, tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Tomaç sözlerini şöyle tamamladı: "Bu bozukluğun tedavisinde psikoterapi ve farmakoterapi (ilaç tedavisi) birlikte uygulanmalıdır. Psikiyatri hekimi, öncelikle hastayı tanımaya çalışır, yalan söylemeye dönük ihtiyacının neden kaynaklandığını anlar, altta yatan sorunlarla, konularla ilgili konuşmaya başlandıkça güven ortamı oluştuğunda yavaş yavaş ve adım adım hastadaki eksik olan duygu ve güveni yerine koyarlar. Eğer sağlam ve iyi bir tedavi yapılırsa hastalığın tekrarlama oranı düşüktür."