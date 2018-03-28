Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, çok sevdiği basketbol yaşantısına devam etti. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, iddialara göre başarılı spor yaşantısına rağmen ağır depresyon içerisindeydi. Geçen sezon Bursa'nın Nilüfer takımında yer alan genç basketbolcu rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaçlarını düzenli kullanmadığı için sıkıntı yaşamaya başladı. Mehmet Şanlı, babasının da kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek Amerika'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı... Şimdi havalimanında yaşıyor
Etiketler: Atatürk Havalimanı , Fenerbahce Ulker , Mehmet Şanlı , Beşiktaş
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