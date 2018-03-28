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Fenerbahçe ve 'ta oynamıştı... Şimdi havalimanında yaşıyor

Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki , çok sevdiği basketbol yaşantısına devam etti. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, iddialara göre başarılı spor yaşantısına rağmen ağır depresyon içerisindeydi. Geçen sezon Bursa'nın Nilüfer takımında yer alan genç basketbolcu rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaçlarını düzenli kullanmadığı için sıkıntı yaşamaya başladı. Mehmet Şanlı, babasının da kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek Amerika'ya gitmek için 'na geldi.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 14:49
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