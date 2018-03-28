Bembeyaz dişler için çilekle dişlerinizi fırçalayın! Nasıl mı?



Sağlıklı dişler deyince, diş etlerinin güçlü, diş kanamalarının olmadığı, plakların yok olduğu, parlak ve beyaz dişler akla gelir.

Bu tarifler hem dişlerinizi parlatacak, hem beyazlatacak hem de dişçiye gitmenize gerek kalmadan sağlık açısından dişlerinize güç katacaktır.

İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tarifler