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Bembeyaz dişler için çilekle dişlerinizi fırçalayın! Nasıl mı?

Bembeyaz, sağlıklı ve temiz dişler çoğumuzun hayalidir. Çay, kahve, sigara gibi ürünler nedeniyle sararan ve sağlıksız görünen dişler, evde kolaylıkla uygulayabileceğimiz bazı yöntemlerle inci gibi olabilir.


Sağlıklı dişler deyince, diş etlerinin güçlü, diş kanamalarının olmadığı, plakların yok olduğu, parlak ve beyaz dişler akla gelir.

Bu tarifler hem dişlerinizi parlatacak, hem beyazlatacak hem de dişçiye gitmenize gerek kalmadan sağlık açısından dişlerinize güç katacaktır.

İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tarifler

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 12:49
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