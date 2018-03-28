Vasiyetnamelerin, "e-Devlet" üzerinden alınmasına imkan veren "vasiyetname sorgulama", ilk haftasında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
e-Devlet'te vasiyetname yoğunluğu
e-Devlet üzerinden 21 Mart'ta hizmete sunulan vasiyetname sorgulama, ilk gün 7 bin 430, toplamda ise 128 bin 960 kez tıklandı.
Etiketler: e devlet , vasiyetname
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