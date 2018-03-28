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e-Devlet'te yoğunluğu

e-Devlet üzerinden 21 Mart'ta hizmete sunulan sorgulama, ilk gün 7 bin 430, toplamda ise 128 bin 960 kez tıklandı.

e-Devlette vasiyetname yoğunluğu

lerin, "e-Devlet" üzerinden alınmasına imkan veren "vasiyetname sorgulama", ilk haftasında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 11:53
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