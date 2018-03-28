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Damat-kaynana aşkı ifşa oldu sonrası facia!

ANKARA'da kaynana damat ilişkisi kanlı bitti ve dava konusu oldu. Eşi 2 ay önce ölen kaynana damadının cinsel ilişki teklifini kabul etti. Ertesi gün kaynanasına mesajlar atan damadı kayınbiraderi yakaladı. Çıkan tartışmada damadın dayısı öldü.

Damat-kaynana aşkı ifşa oldu sonrası facia!

Dava dosyasına göre, geçen yıl şubat ayında damat Serdar İ. (27), iki ay önce kocasını kaybeden kaynanası Yeter B. (41) ile ilişki yaşamaya başladı. Yeter B.'nin oğlu Serdar B. (23), 14 Mart 2017'de eniştesi ve annesinin davranışlarından şüphelenerek, Facebook mesajlarını inceledi ve ikilinin ilişkisi olduğunu anladı.

  • 28 Mart 2018, Çarşamba 12:27
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