



Yurt dışında yürütülen bilimsel araştırmalar, tüp bebek tedavisinde, rahim zarında kalınlaşmanın sağlanmasında ve yumurta kalitesinin artırılmasında, kişinin kendi kanından elde edilen trombositten zengin plazma tedavisinin (PRP) başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Bozkurt, halk arasında "kısırlık" olarak bilinen infertilitenin, "kadın ve erkeğin herhangi doğum kontrol yöntemi uygulamamasına rağmen bir yıl içinde çocuk sahibi olamaması" şeklinde tanımlandığını söyledi.

Sağlıklı ve genç çiftlerde gebelik oranlarının yaklaşık yüzde 85-90 olduğunu ancak kısırlığın çiftlerin yaklaşık yüzde 10-15'ini etkilediğini ifade eden Bozkurt, bu sorunda yüzde 15 oranında yumurtlama bozukluğunun, yüzde 30-40 oranında tüplerde yapışıklık ve kapanmaların ve yüzde 30-40 oranında erkek faktörünün etkili olduğunu anlattı.

AÇIKLANAMAYAN KISIRLIK DURUMLARINDA DA KULLANILIYOR

Yumurtlama bozukluğu ve erkekte görülen faktörlerin, yumurtlama sağlayıcı tedaviler ve aşılama yöntemiyle giderilebildiğini ifade eden Bozkurt, açıklanamayan kısırlık durumlarında da bu yöntemlerin başlangıç olarak kullanılabildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Bozkurt, bunlardan cevap alınamaması durumunda veya kadın ya da erkekte üremeye engel sorunların varlığında "tüp bebek" yöntemine başvurulduğunu anlattı.

Bozkurt ayrıca, genetik bozukluğu veya kalıtsal hastalığı bulunan çocuğa sahip çiftlerin, genetik tanıya imkan veren tüp bebek tedavisi ile sağlıklı çocuk sahibi olma şansı elde edebildiğini vurguladı.