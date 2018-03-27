Dildeki beyazlık hastalık habercisi olabilir

Vücudumuzdaki zararlı toksinlerden sadece idrar, dışkı ve terle değil dilimizle de arınabiliriz. Dilinizi düzenli olarak temizlediğinizde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu detoksifikasyonunu (toksinlerden arınma) gerçekleştirebilirsiniz. Dil temizliği, tat alma tomurcuklarının duyarlılığını artırır, nefesi ferahlatır, plak ve diş eti hastalığının ortaya çıkmasını önler. Sizin için beyaz dilinizi tedavi etmenize yardımcı olacak ve daha sağlıklı hale getirecek bazı bigiler topladık...