Dildeki beyazlık hastalık habercisi olabilir

Vücudumuzdaki zararlı toksinlerden sadece idrar, dışkı ve terle değil dilimizle de arınabiliriz. Dilinizi düzenli olarak temizlediğinizde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu detoksifikasyonunu (toksinlerden arınma) gerçekleştirebilirsiniz. Dil temizliği, tat alma tomurcuklarının duyarlılığını artırır, nefesi ferahlatır, plak ve diş eti hastalığının ortaya çıkmasını önler. Sizin için beyaz dilinizi tedavi etmenize yardımcı olacak ve daha sağlıklı hale getirecek bazı bigiler topladık...
- Hangi kan grubundakiler daha şanslı?
- Brokoli-nohut kanseri unut!
- Isırgan otunun en iyisi belirlenecek
- Tüp bebek tedavisinde "PRP" desteği başarıyı artırıyor
- Mezar borsası! İstanbul'da hangi mezar ne kadar?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.