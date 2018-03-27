Haftalık burç yorumları (26 Mart – 1 Nisan 2018 astroloji)

Güneş'in geçtiğimiz hafta Koç Burcu'na geçmesinin ardından ilkbahar ekinoksu ile ilkbahara resmen başladık. Koç dönemi enerjisi bize daha bireysel, daha hızlı harekete geçebilen, daha girişimci ruhlu olmayı getirir.Astrolojide Venüs; aşkın, zarafetin, sanatın sembolüdür. Boğa Burcunda ve Terazi Burcunda enerjisini tam olarak yansıtabilir. Bir doğum haritasında Venüs İkili ilişkilerinizdeki yaklaşımınızı ve tavrınızı ortaya koyar.Bu haftanın başında, Venüs'ün Koç Burcunda olması ile ikili ilişkilerde daha cesur, dürüst ve tutkulu davranırken, Venüs'ün hafta sonunda Boğa'ya geçmesi ile ilişkilerimize bakış açımızda farklılıklar gözlemleyebiliriz. Venüs Boğa'da iken estetik kaygılarımız ön planda olur. Maddi konulara bakış açımız hep kendimizi güvence altına alacak şekildedir.





HAFTANIN BURÇ YORUMLARI

Bu haftanın bir diğer önemli gökyüzü olayı da 31 Mart 2018'de, İstanbul saati ile 15:40'ta yaşanacak, 10° Terazi Burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay, Ay ve Güneş'in birbirleriyle 180° lik açı oluşturduğu gökyüzü olayıdır. Astrolojik olarak yorumlandığında, Dolunaylar genelde kapanışlara, bitişlere veya önemli farkındalıklara işaret edilir. Dolunay anının yükseleni Aslan Burcu. Koç, Terazi, Aslan ve Kovalar baş rolde olacak. Yükselen Burcunuza olan etkisini aşağıda bulabilirsiniz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta olsun…