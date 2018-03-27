Antalya'nın Alanya ilçesinde horoz dövüşü için içerisine özel platform yaptırılan eve düzenlenen operasyonda, 16 horoza el konuldu, şüphelilere para cezası uygulandı.
Antalya'da akılalmaz olay
Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda şok bir gerçek ortaya çıktı. Evini horoz dövüş alanına çeviren bir şahısla birlikte 20 erkek gözaltına alındı. Şüphelilere 50 bin 400 lira para cezası kesilirken, 16 horoza da el konuldu.
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