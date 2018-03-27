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  1. Dildeki beyazlık hastalık habercisi olabilir

'da akılalmaz olay

'da bir eve düzenlenen operasyonda şok bir gerçek ortaya çıktı. Evini horoz dövüş alanına çeviren bir şahısla birlikte 20 erkek gözaltına alındı. Şüphelilere 50 bin 400 lira para cezası kesilirken, 16 horoza da el konuldu.

'nın Alanya ilçesinde horoz dövüşü için içerisine özel platform yaptırılan eve düzenlenen operasyonda, 16 horoza el konuldu, şüphelilere para cezası uygulandı.

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  • 27 Mart 2018, Salı 14:05
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