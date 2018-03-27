Epilepsi ömürlük değil
Ciddi bir beyin rahatsızlığı olan epilepsi, hayatı tehdit ediyor. Uzmanlar ise uyarıyor: “Nöbetler kontrol altına alınabilir. İlaçları düzenli kullanırsanız, epilepsi ömür boyu sürmez...”
EPİLEPSİSİ OLAN HASTALAR İYİLEŞMEZ, NÖBETLERİ ÖLENE DEK SÜRER!
YANLIŞ: Epilepsi hastalarının yüzde 60'ında nöbetler ilaçla kontrol altına alınır. Bazı hastaların epilepsi türleri yaş ile ilişkilidir. Nöbetler çoğu hastada tedavi ile kontrol altına alınır. Epilepsiye Karşı Uluslararası Birlik (ILAE), epileptik bir kişi en az 10 yıldır nöbet geçirmiyor ve en az beş yıldır ilaç da kullanmıyorsa; iyileşmiş kabul eder.
EPİLEPSİ VE NÖBET AYNI ŞEYDİR!
YANLIŞ: Birbirleri ile oldukça ilişkilidirler ama, aynı şey değildirler. Nöbet, normal beyin işlevindeki kısa bozulmadır. Diyabetten, üremiye, kanserden yüksek ateşe dek neredeyse her şey nöbet yapabilir. Epilepsi ise, nöbetlere karşı duyarlılığın arttığı bir beyin hastalığıdır.
EPİLEPTİK NÖBETLER AĞRILIDIR!
YANLIŞ: Nöbetler çoğu kişide ağrısızdır. Nadiren nöbet sırasında ağrı hissettiğini söyleyen hastalar görülebilir. Nöbetlerden kaynaklanan çarpma, burkulma, ezilme, yanma gibi ikincil ağrı nedenleri de olabilir. Nöbetler genel olarak tehlikesizdir.
NÖBET SIRASINDA KİŞİ DİLİNİ YUTABİLİR, BU DA ÖLÜME YOL AÇABİLİR!
YANLIŞ: Nöbet sırasında bir kişinin dilini yutması mümkün değildir. Asla hastanın ağzını açmaya çalışmamalı, kişi yan tarafına yatırılarak ağızda biriken sıvıların solunum yoluna kaçması önlenmeye çalışılmalıdır.
EPİLEPSİ HASTALARINDA GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR VARDIR
YANLIŞ: Epilepsisi olanlarda gelişimsel bozukluklar ve ruhsal sıkıntılar olmaz. Genelde epilepsi dışında tamamen normallerdir. Gelişimsel kusurları olanların bir kısmında ise epilepsi de olabilir. Epileptiklerin bir kısmında depresyon da görülür.
EPİLEPTİKLER ÇOCUK DOĞURAMAZ!
YANLIŞ: Epileptik annelerin bebekleri yüzde 90 oranında sağlıklı doğar. Ancak bazı antiepileptikler çocuğa zarar verebileceğinden, gebelikte kullanılabilecek güvenli ilaca geçmek gerekir.
EPİLEPSİ İŞİMİ ETKİLEMEZ.
YANLIŞ: Epileptik hastaların gece vardiyasında çalıştırılmaması gerekir. Gece-gündüz mesai değişiklikleri nöbetleri tetikleyebilir.
EPİLEPSİDE TEDAVİ İLAÇ KAN DÜZEYİ TAKİPLERİ İLE YAPILIR
YANLIŞ: İlaç kan düzeyi takipleri, ilacın klinik etkinliğini göstermekten uzaktır. Klinik başarı, ilaç kan düzeylerine bakılarak yapılamaz. Epilepsi tedavisi ampiriktir. İlaç kan düzeyleri uzman tarafından hastada zehirlenme şüphesi varsa ya da hastanın ilacı kullandığı konusunda endişeler varsa istenir. Diğer kullanımları tartışmalıdır.
GREYFURT YEMEYİN!
Bazı besinler, ilaçlarla etkileşime girerek epilepsi nöbetini tetikleyebilir. Bu nedenle hastaların aşağıdaki gıdalardan uzak durması gerekir:
Çay, kahve, kola gibi kafein epilepsi nöbetlerini tetikler.
Greyfurt ve nar gibi meyveler nöbetler üzerinde olumsuz etki yaratır.
Magnezyum için ise kuru baklagiller ve Omega 3 zengini balık tüketilebilir.
Süt ve süt ürünleri, yumurta yiyebilir.
- 27 Mart 2018, Salı
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