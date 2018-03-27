Brokoli-nohut kanseri unut!

Çağın vebası kanser, ciddi bir sağlık sorunu olmaya başladı. Hemen herkeste ortaya çıkmaya başlayan kanser türleri hakkında binlerce araştırma yapıldı. Tablo korkutucu olunca, insanlar da paniğe kapıldı. Uzmanlar, kanserden korunmak için beslenme şekline dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. SingapurUlusal Kanser Merkezi, bunu ileri bir boyuta taşıdı. Kanser hastalarının ve kanserden korunmak isteyenlerin tüketmesi gereken besinleri araştırdı. Şunları sıraladı...
Vitamin ve lif kaynağı domates, maydanoz, havuç, kabak, bezelye prostat başta olmak üzere pek çok kanserden türünden koruyor. Brokoli, karnabahar ve lahana gibi etli sebzeler, kötü östrojeni iyi östrojene dönüştürüyor. Kanser riskini azaltıyor. Güçlü bir antikosidan olan kuşkonmaz ve yeşil yapraklı sebzeler, kanserden koruyor. Muz, kivi, şeftali, mango, armut, çilek, avokado, kayısı, incir, kuru erik ve kuru üzüm bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yağsız et, balık, kümes hayvanları, yumurta, fındık, kuru fasulye ve nohut gibi besinler antibakteriel özelliği ile kanserden koruyor.
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