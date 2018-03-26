Isırgan otunun en iyisi belirlenecek





Karadeniz'de yetişebilecek ekonomik değeri en yüksek ısırgan çeşidinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca uygulanan "Karadeniz Bölgesi'nde Isırgan Tarımının ve Teknolojisinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ısırgan otunun değerinin artırılması planlanıyor.



Isırgan otuna çıplak elle dokunmak dayanılmaz kaşıntılara sebep olsa da faydası saymakla bitmiyor. İşte ısırgan otunun faydaları... Isırgan otunu kimler tüketmeli? Isırgan otu kimler için sakıncalı?

Isırgan otu, bağışıklığı güçlendiren, iyi huylu prostat büyümesini engelleyen, kan şekerini düşürücü ve romatizma ağrılarına karşı etkinliğiyle tanınan bir bitkidir. Isırgan otunun, yaprağı, kökü ve tohumları bitkisel tedavide kullanılır. Isırgan otu, çıplak elle dokunulduğunda kaşındırıcı ve yakıcı özelliğe sahiptir. Isırgan otu, faydaları saymakla bitmeyen bir bitkidir. Oldukça yararlı olduğu belirtilen ısırgan otu, dokunulduğunda cildi tahrip eder. Bu kötü özelliği görmezden gelirsek bu bitkinin pek çok faydası vardır. Isırgan otunun birtakım hastalıkların tedavisinde de yardımcı olduğu uzmanlarca söylenir. Isırgan otu, insanların iyileşme sürecini kısaltır. Isırgan otu sadece ülkemizde değil dünya çapında da çok tercih edilen bir bitkidir.