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Eski futbolcu feci şekilde can verdi

'da kaldırımda yürüdüğü sırada önünden geçtiği apartmanın balkonundan kafasına mermer düşen eski futbolcu , kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi'nde meydana geldi. Çevrede bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında yapılan tadilat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkon kısmında yer alan mermer parçaları düştü. Binadan düşen mermer parçalarından bir kısmı o sırada kaldırımda yürüyen, geçmişte farklı futbol kulüplerinde kalecilik yapan 'ın başına isabet etti.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 14:51
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