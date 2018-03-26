Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi'nde meydana geldi. Çevrede bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında yapılan tadilat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkon kısmında yer alan mermer parçaları düştü. Binadan düşen mermer parçalarından bir kısmı o sırada kaldırımda yürüyen, geçmişte farklı futbol kulüplerinde kalecilik yapan Yaşar Yıldırım'ın başına isabet etti.
Eski futbolcu feci şekilde can verdi
Trabzon'da kaldırımda yürüdüğü sırada önünden geçtiği apartmanın balkonundan kafasına mermer düşen eski futbolcu Yaşar Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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