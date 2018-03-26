Günlük hayatta sık sık kullandığımız pet şişelerin altındaki numaraları hepiniz görmüşsünüzdür. Peki bu numaraların ne anlama geldiğini hüç düşündünüz mü veya sorguladınız mı? Cevabınız hayırsa birazdan vereceğimiz bilgileri dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.
Pet şişeler hakkında bilmeniz gerekenler!
Günlük hayatımızda yaygın olarak kullandığımız pet şişelerde yer alan numaralar ne anlama geliyor? Pet şişelerde kullanılan plastikler sağlığımızı ne kadar tehdit ediyor? Tüm bu soruların detayları haberimizde…
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