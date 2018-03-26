



Günlük hayatta sık sık kullandığımız pet şişelerin altındaki numaraları hepiniz görmüşsünüzdür. Peki bu numaraların ne anlama geldiğini hüç düşündünüz mü veya sorguladınız mı? Cevabınız hayırsa birazdan vereceğimiz bilgileri dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.