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şişeler hakkında bilmeniz gerekenler!

hayatımızda yaygın olarak kullandığımız şişelerde yer alan numaralar ne anlama geliyor? Pet şişelerde kullanılan plastikler sağlığımızı ne kadar tehdit ediyor? Tüm bu soruların detayları haberimizde…



hayatta sık sık kullandığımız şişelerin altındaki numaraları hepiniz görmüşsünüzdür. Peki bu numaraların ne anlama geldiğini hüç düşündünüz mü veya sorguladınız mı? Cevabınız hayırsa birazdan vereceğimiz bilgileri dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 11:44
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