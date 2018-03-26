Huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltan 7 öneri





EN BELİRGİN BELİRTİSİ KRAMPLI AĞRI

Huzursuz bağırsak sendromu (İBS), hastalarda sıklıkla, kramplı karın ağrısı şikayetine yol açmaktadır. Ağrı tüm karında olabilir ancak alt karında ve özellikle sol tarafta daha sık görülür. Stres ve özellikle bazı yiyecekler, ağrıyı ve rahatsızlığı artırır. Bağırsakların boşaltılması ile genellikle ağrı azalır. Bazı hastalarda ishal ve kabızlık da ağrıya eşlik edebilir.