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Huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltan 7 öneri

Kronik ya da tekrarlayan karın ağrısı, dışkılamada bozukluk, şişkinlik şikayetleri ile ortaya çıkan huzursuz bağırsak sendromu (İBS), Türkiye’de her 5 kişiden birinin ve özellikle de genç yaş grubunun yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Sorun, yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ile kontrol altına alınabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, huzursuz bağırsak sendromu şikayetlerini azaltan önerilerde bulundu.



EN BELİRGİN BELİRTİSİ KRAMPLI AĞRI
Huzursuz bağırsak sendromu (İBS), hastalarda sıklıkla, kramplı karın ağrısı şikayetine yol açmaktadır. Ağrı tüm karında olabilir ancak alt karında ve özellikle sol tarafta daha sık görülür. Stres ve özellikle bazı yiyecekler, ağrıyı ve rahatsızlığı artırır. Bağırsakların boşaltılması ile genellikle ağrı azalır. Bazı hastalarda ishal ve kabızlık da ağrıya eşlik edebilir.

  • 26 Mart 2018, Pazartesi 15:49
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