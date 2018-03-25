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borsası! İstanbul'da hangi mezar ne kadar?

İstanbul'da 497'si Müslümanlar 67'si gayri müslimler için olmak üzere 564 lık bulunuyor. Mezar yerinin tahsisi ve ücretlendirilmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre, İBB'nin 2018 yılı ücret tarifesinde 4 gruba ayrılan mezar yerleri hayatta olanlara pahalı, cenazelere ise ucuz.

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  • 25 Mart 2018, Pazar 12:34
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