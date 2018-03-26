İstanbul'un Esenyurt, Beylikdüzü ve Pendik ilçelerinde yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 26 ve 27 Mart'ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta 20 saatli su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 26 Mart Pazartesi günü saat 10.00 ile 27 Mart Salı günü saat 06.00 arasında, 20 saat süreyle Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinin bazı bölgelerine su verilemeyecek.

Kesintiden, Esenyurt ilçesinde Cumhuriyet, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa, Piri Reis, Gökevler, Atatürk, Hürriyet, İstiklal, Şehitler, Akçaburgaz, Battalgazi, Osmangazi ve Namık Kemal mahalleleri, Beylikdüzü ilçesinde de Adnan Kahveci, Barış, Cumhuriyet ve Büyükşehir mahallelerinin tamamı ile Kavaklı, Dereağzı ve Yakuplu mahalleleri etkilenecek.

Pendik'te su kesintisi 12 saat sürecek

Pendik ilçesinde 26 Mart Pazartesi günü saat 22.00 ile 27 Mart Salı günü saat 10.00 arasında, 12 saat süreyle kesinti yapılacak.

Kesintiden Kaynarca, Doğu, Bahçelievler, Batı, Yenimahalle, Yeşilbağlar ve Sapanbağları mahalleleri etkilenecek.