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  1. Böbrek taşına limon sıkın!

Bir zamanlar dünyanın en çirkin geliniydi... İnanılmaz değişim

Evlendiği dönemde dünyanın en çirkin gelini olarak anılan ve dalga geçilen kadın öyle bir hırs yaptı ki, son halini görenler gözlerine inanamadı.

Bu fotoğrafı görmeyen pek kimse yoktur. Çünkü ona herkes 'dünyanın en çirkin gelini' dedi yıllar boyunca. Sürekli içeriği komik olan haberlerde yer alan demirbaş fotoğraflardan biriydi. Dünyanın her yerinde güzellik algısı bambaşka ama bu kadın yıllar boyunca çirkinlik yaftalarına maruz kaldı ve ağır ithamların yükünü çekmek zorunda kaldı.

  • 25 Mart 2018, Pazar 08:43
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