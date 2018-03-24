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"Zayıfım, çirkinim çocuğum olur mu?"

Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Zayıfım, çirkinim çocuğum olur mu?
Fırıncıyım. Evlenmek istiyorum. Ama korkuyorum. Hem zayıfım hem de çirkinim. Çocuğum olur mu?
Çok kaygılı, hızla her konuyu düşünen birisin. Acelecilik, kaygı, korku hem senin için hem de seninle yaşayan herkes için huzursuzluk yaratır. Çocuğunun olup olmaması zayıflıkla da çirkinlikle de ilgili değil. Ruhun çirkin olmasın. Seni seven, kabul eden kimse onunla hayatını yaşa. "Ya olmazsa" korkusu hem cinsel hayatını, hem sosyal hayatını etkiler. Her şeye kafanı takma.
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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 14:33
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