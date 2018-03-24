Yaz geliyor, kilo verme telası da basladı... Kilo vermek istiyorsunuz ama bir türlü başaramayıp üstüne bir de kilo mu alıyorsunuz? Nedeni, doyurulması gereken bir duygusal açlık olabilir mi? Bazı zamanlarda sinir, stres, üzüntü, kaygı gibi farklı ruh hallerinde, bilinçli veya bilinçsiz şekilde besinlere yöneldiğiniz ve abartılı miktarda tükettiğiniz besinlerin, kendinizi geçici de olsa iyi hissettirdiğini yasadığınız oldu mu? Cevabınız 'Evet' ise duygulara bağlı yeme bozukluğu yasıyorsunuz demektir. Duygusal açlık çözüme ulaştırılmadığı takdirde, kişilerin kilo verme veya koruma sürecindeki tüm çabaları boşa çıkabilir. Nedeni ise; duygusal açlık sonucunda gelişen yeme davranışında, genelde az miktarda fazla kaloriler içeren şekerli, yağlı, abur cubur gıdalara olan yönelimdir. Uzmanlara, duygusal açlık ile nasıl basa çıkılabileceğini sorduk. İşte yanıtları...
Kilo vermek için önce duygusal açlığınızı yenin
Duygusal yeme isteği, tatlı veya kızarmış yiyecekler yerine meyve tercih edilerek biraz kısıtlanabilir. Tatlı yerine muz yiyin, üzerine peynir veya ayran tüketin
Etiketler: Kilo vermek , su içmek , tatlı , Duygusal
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.