



Yaz geliyor, kilo verme telası da basladı... Kilo vermek istiyorsunuz ama bir türlü başaramayıp üstüne bir de kilo mu alıyorsunuz? Nedeni, doyurulması gereken bir duygusal açlık olabilir mi? Bazı zamanlarda sinir, stres, üzüntü, kaygı gibi farklı ruh hallerinde, bilinçli veya bilinçsiz şekilde besinlere yöneldiğiniz ve abartılı miktarda tükettiğiniz besinlerin, kendinizi geçici de olsa iyi hissettirdiğini yasadığınız oldu mu? Cevabınız 'Evet' ise duygulara bağlı yeme bozukluğu yasıyorsunuz demektir. Duygusal açlık çözüme ulaştırılmadığı takdirde, kişilerin kilo verme veya koruma sürecindeki tüm çabaları boşa çıkabilir. Nedeni ise; duygusal açlık sonucunda gelişen yeme davranışında, genelde az miktarda fazla kaloriler içeren şekerli, yağlı, abur cubur gıdalara olan yönelimdir. Uzmanlara, duygusal açlık ile nasıl basa çıkılabileceğini sorduk. İşte yanıtları...