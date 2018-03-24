;
Yol Durumu
  1. Kişniş aşkına

için önce açlığınızı yenin

yeme isteği, veya kızarmış yiyecekler yerine meyve tercih edilerek biraz kısıtlanabilir. Tatlı yerine muz yiyin, üzerine peynir veya ayran tüketin



Yaz geliyor, kilo verme telası da basladı... istiyorsunuz ama bir türlü başaramayıp üstüne bir de kilo mu alıyorsunuz? Nedeni, doyurulması gereken bir açlık olabilir mi? Bazı zamanlarda sinir, stres, üzüntü, kaygı gibi farklı ruh hallerinde, bilinçli veya bilinçsiz şekilde besinlere yöneldiğiniz ve abartılı miktarda tükettiğiniz besinlerin, kendinizi geçici de olsa iyi hissettirdiğini yasadığınız oldu mu? Cevabınız 'Evet' ise duygulara bağlı yeme bozukluğu yasıyorsunuz demektir. Duygusal açlık çözüme ulaştırılmadığı takdirde, kişilerin kilo verme veya koruma sürecindeki tüm çabaları boşa çıkabilir. Nedeni ise; duygusal açlık sonucunda gelişen yeme davranışında, genelde az miktarda fazla kaloriler içeren şekerli, yağlı, abur cubur gıdalara olan yönelimdir. Uzmanlara, duygusal açlık ile nasıl basa çıkılabileceğini sorduk. İşte yanıtları...

Etiketler: , , ,
  • 24 Mart 2018, Cumartesi 08:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar