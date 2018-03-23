1 aylık evli bir kadınım. İlişkiye girdiğimizde iç organımda ağrı duyuyorum. Eşime söylemekten utanıyorum. Ne yapmalıyım?

Kadınlarda karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir. İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Ayıp olmaz. İlişki öncesi hazırlık şart. Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir. Vajina kuruluğu, iltihapları ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog, psikiyatrist desteği gündeme gelebilir. Ama hemen eşinle şikayetini konuş.