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çalışmak kalbi yoruyor

Gece çalışmak kalbi yoruyor
Prof. Dr. Harun Arbatlı, kalp hastalıklarının tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. çalışanların, kalp hastalıklarına yakalanma riskinin 2 kat daha fazla olduğunu söyledi. Arbatlı, "Bu kişiler şekerden ve fastfood tarzı beslenmeden uzak durarak yaşam tarzlarını dengelemeliler" dedi.
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