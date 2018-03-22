Fazla et tüketmek ağız kokusu nedeni

Kulak Burun Boğaz UzmanıOp. Dr. Ali Osman Aksoy,beslenme alışkanlıklarındankaraciğer yetmezliğine kadarpek çok nedenle ortayaçıkan ağız kokusununyüzde 90'ının üst solunumyolu rahatsızlıklarındankaynaklandığını söyledi.Ayrıca sürekli et tüketenkişilerde ağız kokusunundaha yaygın görüldüğünübelirtti. "Kronik ağızkokusunun tedavi sürecindebol su tüketimi ve şekersizsakız çiğnenmesi önerilir.Yemeklerden sonratarçın ve antiseptikgargara kullanmak,kokunun etkisiniazaltacaktır" dedi.
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