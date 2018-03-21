Nikotinin zararlarını azaltan süper besinler





Sigara sağlığa olan zararlarıyla birçok ölümcül hastalığa yakalanma riskini artıyor. Bu gerçeği neredeyse bütün sigara tiryakileri bilse de sigarayı bırakmak istemiyor ya da bırakmakta zorlanıyor. Sigarada bulunan nikotin arter basıncınca büyük bir artışa neden olurken akciğerlere fazla zarar veriyor. Sigara alışkanlığına son verilse de nikotinin sağlığa olan zararları yıllarca devam ediyor. Fransız sağlık uzmanları nikotinin verdiği zararı azaltan bazı gıdaları öneriyor.