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Nikotinin zararlarını azaltan süper besinler

Fransız sağlık uzmanları bilimsel araştırmaları temel alarak hazırladıkları makalede sigara kullanımıyla nikotinin vücuda verdiği zararı azaltan besinleri listeledi



Sigara sağlığa olan zararlarıyla birçok ölümcül hastalığa yakalanma riskini artıyor. Bu gerçeği neredeyse bütün sigara tiryakileri bilse de sigarayı bırakmak istemiyor ya da bırakmakta zorlanıyor. Sigarada bulunan nikotin arter basıncınca büyük bir artışa neden olurken akciğerlere fazla zarar veriyor. Sigara alışkanlığına son verilse de nikotinin sağlığa olan zararları yıllarca devam ediyor. Fransız sağlık uzmanları nikotinin verdiği zararı azaltan bazı gıdaları öneriyor.

  • 21 Mart 2018, Çarşamba 10:13
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