Olay, 15 Mart'ta meydana geldi. Ulusal bir haber ajansının geçtiği haberde OMÜ'de Çarşamba İletişim Fakültesinde gazetecilik derslerine giren Dr. Ömer Çakın'ın fotoğrafları, haberde ölen kişi olarak servis edildi. Haberi gören öğrenciler, öldüğü haberi çıkan hocalarının derste ders verdiğini görünce şaşkınlık yaşadılar.
Öldüğünü derste öğrendi!
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Ömer Çakın, 'öldüğünü' okulda ders verirken öğrencilerinden öğrendi!
Etiketler: Ömer Çakın , Türkiye
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