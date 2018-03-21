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Öldüğünü derste öğrendi!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. , 'öldüğünü' okulda ders verirken öğrencilerinden öğrendi!

Olay, 15 Mart'ta meydana geldi. Ulusal bir haber ajansının geçtiği haberde OMÜ'de Çarşamba İletişim Fakültesinde gazetecilik derslerine giren Dr. 'ın fotoğrafları, haberde ölen kişi olarak servis edildi. Haberi gören öğrenciler, öldüğü haberi çıkan hocalarının derste ders verdiğini görünce şaşkınlık yaşadılar.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 11:35
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