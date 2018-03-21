Faydalarını görünce her gün içmek isteyeceksiniz!

İçerdiği vitamin ve minerallerle yeşil yapraklı sebzelerin en faydalılarından sayılan maydanoz, sadece kendine has tadıyla dahil olduğu her türlü yemeğin lezzetini katlamakla kalmıyor, aynı zamanda en doğal şifa kaynaklarından biri olarak görülüyor.
Kalp sağlığını korumasından tutun böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olmasına kadar, maydanozun faydaları saymakla bitmezken son yıllarda daha bir popüler hale gelmeye başlayan maydanoz suyunun da ondan geri kalır bir yanı yok...
Maydanoz ve maydanoz suyu geleneksel olarak böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu, sindirim sorunları, ödem, adet dönemi problemleri, astım ve öksürüğe karşı kullanılır. Bu sağlık koşullarının hepsine birden iyi gelip gelmediği konusunda net bir bilgi için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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