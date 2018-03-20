Göze gelmeyin

Dünyaya açılan pencereler olan gözlerimiz, günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bilgisayar, tablet, akıllı telefonlar ve hatta sosyal medya nedeniyle zarar görüyor. Bu durum, gözlerde yanma, kızarıklık, bulanık görme ve göz kuruluğu şikayetlerine davetiye çıkarıyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca, körlüğe kadar gidebilen bu sorunları önlemek için şunları öneriyor...
GÖZ KIRPMAYI UNUTMAK: Uzun süre ekrana bakma, göz kırpma sayısını yüzde 76 azaltıyor. Bu da kısa vadede göz kuruluğu,kızarıklık ve bulanıkgörmeye neden oluyor.
SEVİYEYE DİKKAT ETMEMEK: Bilgisayar kullanımında ekranın göz hizasında olması, ekranın 50 cm mesafede bulunmasına dikkat etmek gerekiyor.
SU İÇMEYİ İHMAL ETMEK: Vücuttaki su oranının azalması, gözyaşı üretiminde de azalmaya neden oluyor. Günde iki litre su içmek; böbreklerimizden kalbimize dek sağlık açısından büyük önem taşıdığı gibi, gözlerimizi dedoğrudan etkiliyor.
NEME DİKKAT ETMEMEK: Klima ve kalorifer ortamın havasının nem oranınıdüşürdüğü için baştagöz kuruluğu olmak üzere sorunları artırıyor.
GÖZLERİMİZE İYİ BAKMAMAK: Uzmanlar, gözlerde herhangi bir şikayet olmasa bile yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek gerektiğini söylüyor. Göz kuruluğunda ise suni gözyaşı ile gözün neminin takviye edileceğinin belirtiyor.
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