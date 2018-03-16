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  2. Sakın mide ameliyatı olmayın

Vücudunuzdaki leri sakın sıkmayın!



Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Fikret Kaya, günümüzde en sık görülen cilt hastalıkları arasında yer alan nin tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.
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  • 16 Mart 2018, Cuma 20:06
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