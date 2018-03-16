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trafiğine maç düzenlemesi

- maçı nedeniyle 'da bazı yollar ulaşıma kapalı olacak

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

'de, ile arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 15.00'ten maç bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından kavşağına kadar olan kısım) ile Kördere Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 19:11
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