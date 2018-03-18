Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Mart ayında sıcaklıkların artmasıyla birlikte haftasonu tatil planı yapan vatandaşlar için Meteoroloji fırtına ve yağmur uyarılarında bulundu. İstanbul'da bugün günü sıcaklık en yüksek 21 dereceyi bulacak. İşte Meteoroloji'den İstanbul ve diğer iller için yapılan 18 Mart hava durumu uyarıları...

Hava sıcaklığı; hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU! AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul'da bugün sıcaklık 14 ila 21 derece arasında değişiklik gösterecek. Meteoroloji'nin saatlik tahminine göre bugün saat 12.00 - 18.00 arası çok bulutlu gösteriyor. Saat 18.00'dan sonra ise İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağışın olduğu saatlerde ise sıcaklıklar 14 ila 15 derece arası oynayacak.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da bugün içinde önemli bir uyarı bulunmuyor. Başkentliler bugün bahar mevsimini yaşayacak. Ankara'da 18 Mart Pazar günü haca sıcaklıkları 14 ila 21 derece arasında oynacak ve gün boyu parçalı bulutlu geçecek.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir ilinde ise sıcaklıklar 16 ila 23 derece arasıdna değişiklik gösterece. Öğle saatlerine kadar rüzgarlı geçecek İzmir'de akşam saatlerine kadar havalar çok bulutlu olacak. Saat 18.00'den sonra ise İzmir'de hafif sağanak yağış bekleniyor.