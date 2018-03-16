;
Yol Durumu
  1. Dünyaca ünlü sıra dışı güzeller
  2. Kısırlığa sarımsak

'ta kan donduran görüntüler

Bafra'da bulunan Çetinkaya Köprüsü'nden Nehri'ne atlayan iki genç dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya dayanamayan gençler çığlıklar eşliğinde gözden kayboldu.

Dün gece Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü'nde çevredekilerin iddiasına göre Osman Ertekin ve Belgin Ş. birlikte köprüden suya atladı.

Etiketler: ,
  • 16 Mart 2018, Cuma 07:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar