Dün gece Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü'nde çevredekilerin iddiasına göre Osman Ertekin ve Belgin Ş. birlikte köprüden suya atladı.
Kızılırmak'ta kan donduran görüntüler
Samsun Bafra'da bulunan Çetinkaya Köprüsü'nden Kızılırmak Nehri'ne atlayan iki genç dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya dayanamayan gençler çığlıklar eşliğinde gözden kayboldu.
Etiketler: Samsun , Kızılırmak
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