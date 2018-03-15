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Meclis'te kabul edildi! ...

kotası yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.

Mecliste kabul edildi! Nişasta bazlı şeker...

'nda kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine ilişkin önerge kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı görüşülüyor. AK Parti, 4634 sayılı Şeker Kanunu 3. maddesinde yer alan nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine ilişkin önerge verdi. AK Parti'nin önergesi ve 47. madde kabul edildi.

Kanun Tasarısı'ndaki tüm maddeler bittikten sonra kanun tasarısının geneli oylanacak ve kabul edilirse kanunlaşacak. Cumhurbaşkanı'nın onaylanması ve 'de yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecek.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 21:16
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