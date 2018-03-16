;
Yol Durumu
  1. Kızılırmak'ta kan donduran görüntüler

Dünyaca ünlü sıra dışı güzeller

Günümüzde sıklıkla kullanılan sosyal medya her gün yeni bir fenomen yaratırken dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli özelliklere sahip olan insanlar da sıra dışı ve çekici görünümleriyle dikkat çekiyor.

​ANOK YAİ
Koyu cilt rengine sahip olan model katıldığı okul festivalinde bir fotoğrafçının objektifine takılarak keşfediliyor. Fotoğraf sosyal medyada yayınlandıktan sonra mankenlik ajansları Anok Yai'nin peşine düştü.

  • 16 Mart 2018, Cuma 10:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar