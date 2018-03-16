ANOK YAİ
Koyu cilt rengine sahip olan model katıldığı okul festivalinde bir fotoğrafçının objektifine takılarak keşfediliyor. Fotoğraf sosyal medyada yayınlandıktan sonra mankenlik ajansları Anok Yai'nin peşine düştü.
Dünyaca ünlü sıra dışı güzeller
Günümüzde sıklıkla kullanılan sosyal medya her gün yeni bir fenomen yaratırken dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli özelliklere sahip olan insanlar da sıra dışı ve çekici görünümleriyle dikkat çekiyor.
ANOK YAİ
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