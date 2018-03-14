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tatlı aşk

Şekeri ve tansiyonu düşüren , afrodizyak etkisi ile libidoyu yükseltiyor. Cinsel gücü artırıyor. larını dindiriyor...

Acı biber tatlı aşk
Yemeklere lezzet katan , sağlığımıza olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Eski tarihlerde 'Mucizevi bitki' dediği acı biber, sindirim sistemini hızlandırıyor. İştah açan acı biber, cinsel hayatı da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyu yükseltiyor. Vücut ısısını artırarak dolaşımı hızlandırıyor. Bu özelliğiyle cinsel performansı artırıyor. Gripten koruyan, kesen biberin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Kötü kolesterol seviyesini düşürür.
Kalp krizi geçirme riskini azaltır.
Mide ülserini engeller.
Zayıflamaya yardımcı olur.
Sindirimi rahatlatır. Kabızlığı giderir.
Kan dolaşımını hızlandırır.
Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.
Kan şekerini düzenler.
Romatizma ağrılarını azaltır.
Şişkinliği giderir.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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