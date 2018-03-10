Obezite mide kanserini çağırıyor
Belirti vermeyen, sinsi ilerleyen mide kanseri, hayatı tehdit ediyor. Prof. Dr. Sümer Yamaner, “Reflü ve obezite, kanserin en büyük sebebi” diyor...
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Mide kanseri 'Yok' denecek kadar az belirti veriyor. Belirti vermeye başladığında ise artık hastalık ileri safhalara ulaşmış oluyor.
ENDOSKOPİ ŞART MI?
Mide kanserinin tanısında endoskopi, büyük önem taşıyor. Şüpheli görülen yerlerden doku örnekleri (biyopsiler) alınıyor ve kesin tanı sağlanıyor. Bazı durumlarda bu şekilde tedavi edici işlemler de yapılabiliyor.
AMELİYATSIZ TEDAVİSİ VAR MI?
Hastalık, erken aşamada ise endoskopik yöntemlerle tedavi edilebiliyor. En etkili tedavisi, midenin bir kısmının ya da tamamının alınması olsa da hastalık bir süre sonra kendini yenileyebiliyor. Ameliyat kadar önemli bir tedavi olan kemoterapinin operasyondan önce uygulanması, tedavinin başarı şansını artırıyor. Tümörün, kemoterapiye verdiği yanıt, hastalığın geleceğiyle ilgili ipuçları da veriyor.
MİDE TAMAMEN ALINIYOR MU?
Midenin tamamının alınması ile ilgili önemli bir nokta da şudur: Hastanın yaşam konforu açısından midenin bir kısmının alınması ile tamamının alınması arasında, herhangi bir fark bulunmuyor. İkisinde de beslenme sorunları oluyor, hasta kilo kaybediyor. Bunun dışında hastanın sık sık ve az miktarda yemek yemesi gerekiyor. Sıvı tüketimi öneriyor.
ENDOSKOPİ NE ZAMAN YAPTIRILMALI?
Şişkinlik, hazımsızlık, ishal, hızlı kilo kaybı, iştahsızlık gibi sorunların varlığında önce bir hekim değerlendirmesi ve sonrasında da bir endoskopi yapılması gerekiyor.
NASIL BESLENMELİYİZ?
Mide kanserini önlemek, hastalığın belirtilerini azaltmak için mide tedavilerinin yanı sıra, bazı bitkisel çözümler de öneriliyor. Bunların başında şu besinler geliyor...
Sarımsak: İçerisindeki bileşenler ile kanserli hücrelerin midede büyümesini engelliyor.
Yeşil çay: İyi bir antioksidan olan yeşil çay, kanser tedavisine destek oluyor.
Geven otu: Başta mide kanseri olmak üzere pek çok kanser türünü önlüyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Vücuda direnç veriyor. Ayrıca sebze ve tarhana çorbası ile havuç, domates, karadut, elma suyu ve bol miktarda ayran öneriyor.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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