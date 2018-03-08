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da pişen et yapıyor

Mangalda pişen et kanser yapıyor
Kalın bağırsak i (kolon kanseri), dünyada en sık görülen hastalıkların başında yer alıyor. Op. Dr. Bilgehan Sonbahar, hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. " ateşinde yanan et kalın bağırsak kanserine neden oluyor" diyen Sonbahar, sözlerine şöyle devam ediyor: Kötü beslenme, hareketsizlik ve kabızlık, hastalığa davetiye çıkarıyor. Hayvansal yağlar, riski attırıyor. İsli, dumanlı, fazla kömürleşmiş döner veya mangal etleri, riski arttırıyor. Mangal ile et arasında 15 santimetre olması gerekiyor. Etin mangalda fazla kalması kanserojen madde oluşmasını sağlıyor."
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